Business news: Cile, pronto entro il 2025 il ponte sospeso più lungo dell'America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte che collegherà il Cile continentale con l'isola di Chiloé, nel sud del paese, ad oltre 1000 chilometri di distanza da Santiago, sarà completato entro il primo semestre del 2025. Ad annunciarlo, segnala una nota della presidenza, è stato lo stesso presidente Sebastian Pinera, che si è recato al cantiere dell'opera per controllare lo stato di avanzamento dei lavori della struttura di 2,7 chilometri. "Oggi abbiamo la soddisfazione di verificare che è in piena costruzione e che sarà pronto all'inizio del 2025", ha detto Pinera. "Abbiamo fatto tutto quello che era necessario così come avevamo promesso due anni fa", ha aggiunto il capo di Stato che l'11 marzo lascerà l'incarico al presidente eletto Gabriel Boric. (Res)