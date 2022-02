Kosovo: ministro Difesa Mehaj, presto firma accordo con Usa su sicurezza informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa kosovaro, Armend Mehaj, ha affermato che il lavoro di preparazione per la firma dell'Accordo sulle informazioni generali della sicurezza (Gsoia) con gli Stati Uniti è in corso e che nel prossimo futuro sarà siglata tale intesa. "La sicurezza della nostra tecnologia di difesa, così come una protezione equilibrata della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, è un sistema che verrà attuato con il sostegno del Gsoia con il Dipartimento Usa della Difesa. Proseguiremo insieme ai nostri partner americani verso la conclusione dell'accordo", ha dichiarato Mehaj.(Alt)