Kosovo-Italia: segretario generale Esteri Sequi incontra ambasciatrice Haxhitasim

- Il segretario generale del ministero degli Esteri, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha incontrato l'ambasciatrice del Kosovo in Italia, Lendita Haxhitasim. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. Nella occasione del 14mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Kosovo, l'incontro tra il segretario generale e l'ambasciatrice ha confermato "il consolidamento delle relazioni bilaterali e il sostegno italiano al rafforzamento delle istituzioni democratiche del Kosovo e alle sue prospettive europee", si legge nella nota. Nel corso del cordiale colloquio, l'ambascaitore Sequi ha ricordato il messaggio di vicinanza e auguri trasmesso dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'anniversario della proclamazione dell'indipendenza kosovara e come quest'ultima abbia contribuito ad affermare i valori democratici nella regione. (Res)