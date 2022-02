Kosovo: ministro Difesa, preparativi per partecipare con Nato a esercitazione Dynamic Front 22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo sta continuando i preparativi per la partecipazione dei suoi soldati alle esercitazioni con le Forze della Nato Dynamic Front 22, che si terranno in Germania sotto la guida del comando statunitense in Europa. "Queste esercitazioni sono finalizzate a migliorare la capacità degli alleati e dei Paesi partner", ha detto Mehaj secondo cui Pristina "continuerà a lavorare insieme agli Usa ed agli altri alleati, uniti e determinati, per difendere la pace continentale e globale, la sicurezza e la stabilità". (Alt)