Serbia: presidente Vucic, siamo in percorso Ue ma anche amici con la Russia (3)

- Nella giornata di oggi l'ambasciatore dell'Ucraina in Serbia, Oleksandr Aleksandrovic, ospite dell'emittente "N1" ha ringraziato il presidente Vucic, che ha ripetuto più volte che la Serbia rispetta la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, così come l'Ucraina riconosce l'integrità della Serbia, compreso il Kosovo. "Ma è importante fare il secondo passo, perché la mossa di ieri del presidente russo Vladimir Putin è direttamente contro la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ecco perché l'Ucraina e il popolo ucraino si aspettano che la Serbia condanni la mossa di ieri della Federazione Russa", ha detto l'ambasciatore ucraino. Il diplomatico ha poi detto che una "forte resistenza" è l'unica cosa che può fermare il presidente russo Vladimir Putin nel contesto della crisi ucraina. "Se non fate nulla, andranno avanti all'infinito. C'è un proverbio in russo: 'Quando metti il dito nella bocca di un orso, ti morderà tutto il braccio'. Quindi, solo una forte resistenza può fermare Putin", ha detto l'ambasciatore. (segue) (Seb)