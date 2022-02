Italia-Kosovo: primo incontro del gruppo interparlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Palazzo Montecitorio, in occasione del 14mo anniversario dello stabilimento delle Relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo, la prima seduta del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Kosovo, presieduta da Guido Germano Pettarin, con la partecipazione del presidente della Commissione degli Affari Esteri e Comunitari, Piero Fassino, l'ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia, Lendita Haxhitasim, e altri illustri senatori e deputati che si sono alternati. Lo riferisce un comunicato stampa. Pettarin nel suo discorso di apertura ha ribadito che l'Italia sarà sempre accanto al Kosovo, e che l'insediamento di questo gruppo di amicizia interparlamentare è un ulteriore strumento per coadiuvare il rafforzamento delle relazioni diplomatiche tra i nostri due Stati, dove l'Italia è stata uno dei primi paesi a riconoscere l'indipendenza del Kosovo. Inoltre, Pettarin ha espresso la piena disponibilità del gruppo di incontrarsi con regolare frequenza per coordinare iniziative che mirano ad arricchire ulteriormente gli scambi tra i due Paesi. (segue) (Com)