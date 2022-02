Kosovo-Serbia: tappa dialogo tecnico mediato da Bruxelles, possibile incontro Kurti-Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro di ieri a Bruxelles tra la delegazione del Kosovo e il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, è stato incentrato sulle questioni delle persone scomparse durante il conflitto tra i due Paesi, sulle targhe e sull'energia. Secondo quanto scrive il quotidiano kosovaro "Koha", nel corso dell'incontro si è discusso anche di un trattato di pace tra Kosovo e Serbia. I capi negoziatori kosovari, Besnik Bislimi e Petar Petkovic, hanno tenuto riunioni separate con Lajcak e non vi è stata alcuna riunione allargata con la controparte serba. Fonti diplomatiche a Bruxelles hanno riferito a "Koha" che ci sono state discussioni sull'attuazione degli accordi raggiunti finora e sui futuri passi nella normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Inoltre gli incontri sarebbero serviti, secondo la testata, a sondare la disponibilità delle parti per un incontro ad alto livello tra il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic. Entrambe le parti si sono dette pronte per tale incontro, ma l'Ue avrebbe insistito sul fatto che, se l'incontro dovesse avvenire, dovrebbe produrre risultati concreti, spiega il quotidiano kosovaro. (segue) (Alt)