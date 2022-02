Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, delegazioni vicine ad accordo su alcuni documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le delegazioni per il dialogo di Serbia e Kosovo sono vicine a raggiungere un accordo su alcuni documenti. Lo afferma il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, che ha incontrato ieri a Bruxelles le delegazioni dei due Paesi in una tappa tecnica del dialogo mediato dall'Ue dedicata alle questioni delle persone scomparse durante il conflitto tra i due Paesi, alle targhe e all'energia. "Dopo 11 ore di intense trattative ieri, siamo vicini al raggiungimento di un accordo su alcuni documenti. Ma come spesso accade, l'ultimo passo è il più difficile. Il lavoro continua", scrive Lajcak su Twitter. (Res)