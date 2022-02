Balcani: presidente kosovara Osmani, la Serbia vuole nella regione quello che la Russia fa in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia vuole ottenere nei Balcani occidentali quello che la Russia del presidente Vladimir Putin vuole in Ucraina. Lo ha dichiarato la presidente kosovara, Vjosa Osmani, in un'intervista all'emittente "Klan Kosova". Osmani ha assicurato che il Kosovo è in costante coordinamento con i partner internazionali in relazione alla crisi in Ucraina, anche in considerazioni delle possibili ripercussioni nella regione. A suo modo di vedere, le autorità di Belgrado vogliono raggiungere nei Balcani quello che la Russia sta cercando di fare in Ucraina. "Abbiamo visto queste recenti azioni in Montenegro, dove ci sono state azioni coordinate russo-serbe. Abbiamo visto questo con le tendenze russo-serbe a disintegrare la Bosnia Erzegovina. E abbiamo visto questo con le tendenze ad un'escalation della situazione nel nord del Kosovo", ha osservato Osmani denunciando l'acquisto da parte serba di armi dalla Russia e dalla Cina. La presidente kosovara sostiene che queste siano evidenze di "un chiaro piano" che Belgrado ha nei Balcani occidentali "ritenendo che prima o poi alcuni Paesi possano tornare sotto il loro regime". (segue) (Alt)