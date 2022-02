Business news: Paraguay, Banca centrale aumenta Tasso ufficiale di sconto al 5,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Paraguay (Bcp) ha annunciato un aumento di 25 punti base del Tasso ufficiale di sconto (Tus) portandolo dal 5,5 al 5,75 per cento. La decisione, si legge in una nota, è stata approvata all'unanimità dal direttorio della Bcp tenendo conto della congiuntura globale, regionale e locale soprattutto in relazione all'aumento dell'inflazione. A gennaio l'inflazione è stata dell'1,5 per cento, mentre la proiezione della Bcp prevede un tasso del +4,5 per il 2022. Lo scenario globale, con il costante incremento del prezzo del petrolio, così come fattori climatici avversi come la siccità potrebbero continuare ad influire negativamente sull'indice dei prezzi. La Bcp, conclude la nota, "continuerà a monitorare attentamente le variabili macroeconomiche interne ed esterne nel contesto del suo impegno a mantenere la stabilità dei prezzi". (Res)