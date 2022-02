Ucraina: Borrell, con nuove sanzioni congelate 50 per cento riserve Banca centrale russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa la metà delle riserve finanziarie della Banca centrale russa sarà congelata grazie alle nuove sanzioni dell'Ue. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell al termine della riunione straordinaria del Consiglio Affari esteri. "Circa la metà delle riserve finanziarie della Banca centrale russa sarà congelata a causa di queste misure, perché sono detenute nelle banche dei Paesi del G7", ha detto Borrell. Queste riserve saranno congelate "e ciò avrà un forte impatto sulla finanza russa sistema", ha detto l'Alto rappresentante. "Non possiamo bloccare le riserve della Banca centrale che si trovano a Mosca o in Cina. Negli ultimi anni la Russia ha collocato le sue riserve sempre più in Paesi dove non potevamo bloccarle. La Russia si stava preparando finanziariamente per una situazione del genere, eliminando le riserve in dollari e investendo in euro e yuan cinesi”, ha affermato Borrell.(Beb)