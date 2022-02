Business news: Colombia-Cina, ministra Esteri Ramirez riceve ambasciatore cinese, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente e ministra degli Esteri della Colombia, Marta Lucia Ramirez, ha ricevuto l’ambasciatore della Cina a Bogotà, Lan Hu, per discutere l'agenda bilaterale in materia di sanità, agricoltura e commercio e rafforzare le relazioni attraverso nuovi ambiti di cooperazione. La ministra ha ribadito la necessità di ricevere l'approvazione sanitaria per consentire ai prodotti agricoli e d’allevamento colombiani di entrare nel mercato cinese. Le parti hanno anche discusso del progetto della casa farmaceutica Sinovac di capire un impianto di produzione in Colombia e della collaborazione con le università colombiane nel campo della ricerca. La Cina è il secondo partner commerciale della Colombia. (Res)