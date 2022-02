Business news: Honduras, rapporto finanze statali, necessario coprire deficit di 2,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Honduras avrà bisogno di indebitarsi per almeno 2,6 miliardi di dollari nel 2022 per finanziare il deficit di Bilancio. Lo ha affermato la ministra delle Finanze, Rixi Moncada, presentando il rapporto sullo stato delle finanze pubbliche incaricato dalla presidente Xiomara Castro. Moncada ha attribuito la situazione critica in cui versano le casse dello Stato alla corruzione del precedente governo di Juan Orlando Hernandez. "La causa principale è la corruzione generalizzata del governo che ha trasformato il nostro paese in un rifugio di delinquenti e in una fabbrica di poveri", ha detto la ministra. Secondo Moncada la legge di Bilancio da 12 miliardi di dollari approvata nel 2021 dal governo uscente di Hernandez "è falso e non riflette la realtà". "Ci sono cifre manipolate, programmi senza fonti di finanziamento e studi di fattibilità", ha aggiunto. (Res)