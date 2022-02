Business news: Brasile, Petrobras monitora effetti crisi tra Russia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana, Petrobras, sta monitorando l'evoluzione della crisi tra Russia e Ucraina e i suoi effetti sul mercato. Lo riferisce il direttore esecutivo della commercializzazione e della logistica di Petrobras, Claudio Mastella, nel corso di un'intervista con "Agencia Brasil", evidenziando che la crisi è "finora limitata alla regione". Per questo motivo l'azienda non prevede un impatto sulla sicurezza del servizio clienti in Brasile né sulle forniture, garantite dalle raffinerie del Paese e dalle importazioni da diverse aree del mondo. Per quanto riguarda i prezzi, invece, Mastella prevede un impatto più pesante a causa di un forte aumento della volatilità dei prezzi sul mercato. "Oggi c'è stato un picco che non si è ancora stabilizzato", ha detto. (Res)