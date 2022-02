Ucraina: Di Maio, Putin va fermato altrimenti invaderà altro Paese europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Se non viene fermato oggi il presidente russo, Vladimir Putin, “il prossimo Paese potrebbe essere un altro Stato dell’Europa e noi questo non lo accettiamo: per questo portiamo avanti le sanzioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla trasmissione “Che tempo che fa” su “Rai3”. “Putin aveva in mente di entrare in Ucraina e prendersela in due giorni ma ciò non sta accadendo grazie al coraggio e alla resistenza di Zelensky ma anche di tutta la popolazione”, ha aggiunto. Secondo Di Maio, il presidente russo fa ricorso alla minaccia nucleare per poi fare la “vittima”. “Lui è bravo a fare la vittima ma è lui l’aggressore. Putin ha visto che la situazione non andava come immaginava e lo ha portato a proporre il dialogo”, ha proseguito Di Maio, secondo cui “l’unica soluzione resta quella diplomatica”. “Voglio sostenere un governo eletto democraticamente come quello di Zelensky”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. (Res)