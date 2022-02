Ucraina: Di Maio, Cina non si comporta come si aspettava Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comportamento che vedremo da parte della Cina sulla guerra in Ucraina non sarà “proprio come se lo aspettava" il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla trasmissione “Che tempo che fa” su “Rai3”. "Magari mi sbaglio ma la comunità internazionale sta isolando la Russia”, ha detto Di Maio. Il ministro ha ricordato l’astensione cinese al Consiglio di sicurezza Onu sulla condanna russa e ha rimarcato come il governo italiano “stiamo ritirando tutte le onorificenza ai russi che sono coinvolti in questa decisone folle”. (Res)