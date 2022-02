Ucraina: sindaco di Kiev Klitschko smentisce notizie su totale accerchiamento forze russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha smentito le notizie pubblicate circa un paio d'ore fa secondo cui la capitale ucraina sarebbe completamente "circondata" dalle forze russe. Sul suo canale Telegram, Klitschko ha invitato a non credere a quella che è "disinformazione". "Le pubblicazioni su Internet russe diffondono informazioni in riferimento a me secondo cui Kiev sarebbe presumibilmente circondata e l'evacuazione delle persone impossibile", ha scritto Klitschko. "Non credere alle bugie! Fidatevi delle informazioni solo da fonti ufficiali", ha detto il primo cittadino di Kiev. (Rum)