- Il tasso di disoccupazione in Brasile nel quarto trimestre del 2021 è stato dell'11,1 per cento, in calo di 1,5 punti percentuali rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica del Brasile (Ibge), evidenziando che nel 2021 il tasso medio annuale è stato del 13,2 per cento. Il dato corrisponde a un contingente di 12 milioni di persone senza lavoro nel Paese. (Res)