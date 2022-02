Business news: Brasile, conti del governo registrano saldo positivo record a gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del governo - che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro della Previdenza sociale e della Banca centrale - hanno registrato un avanzo primario di 76,5 miliardi di real (13,4 miliardi di euro) a gennaio del 2022. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del migliore dato assoluto mensile dall'inizio delle serie storiche nel 1997. Il dato positivo dei conti pubblici è legato all'aumento del gettito fiscale il mese scorso ha registrato un aumento pari al 18,3 per cento su anno a 235,3 miliardi di real (44 miliardi di euro). Si tratta anche in questo caso del valore più alto per mese delle serie storiche iniziate nel 1995. (Res)