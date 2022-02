Business news: Argentina, esportazioni a gennaio in crescita del 12,9 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha esportato a gennaio beni e servizi per 5,547 miliardi di dollari. Si tratta, segnala una nota del ministero degli Esteri, di un aumento del 21 per cento rispetto ai valori delle esportazioni pre-pandemia di gennaio 2019 e 2020 e del 12,9 per cento rispetto ai valori di gennaio 2021. Le esportazioni argentine accumulano così tredici mesi consecutivi di crescita, mentre il totale esportato nel mese di gennaio costituisce il secondo valore storico più alto per questo periodo dell'anno, superato solo dal mese di gennaio 2008. L'aumento delle esportazioni è dovuto essenzialmente ad un aumento dei prezzi (+20,5 per cento) che ha compensato il calo delle quantità (-6,3 per cento). (Res)