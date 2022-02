Ucraina: Fa, Inghilterra non giocherà contro Russia in ambito internazionale "nel prossimo futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Inghilterra non giocherà contro la Russia in alcuna partita internazionale di calcio "per il prossimo futuro" dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo ha annunciato la Football association (Fa), la federazione calcistica inglese. "In solidarietà con l'Ucraina e per condannare con tutto il cuore le atrocità commesse dalla leadership russa, la Fa può confermare che non giocheremo contro la Russia in alcuna partita internazionale nel prossimo futuro. Ciò include qualsiasi potenziale partita a qualsiasi livello di senior, gruppo di età o nelle competizioni per disabili", si legge nella nota. La notizia giunge dopo che la Polonia ha detto che si rifiuterà di giocare un'imminente partita di spareggio della Coppa del Mondo contro la Russia . Le federazioni calcistiche di Svezia e Repubblica Ceca hanno fatto seguito a questa decisione, annunciando ieri che anche le loro squadre si rifiuterebbero di giocare in Russia in qualsiasi sede. (Rel)