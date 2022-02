Ucraina: Francia porta domani all'Onu risoluzione su aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia porterà domani una risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sugli aiuti umanitari destinati all'Ucraina. Lo ha reso noto l'Eliseo in una nota. L'obiettivo, spiega la presidenza di Parigi, è "garantire un accesso umanitario senza ostacoli, per rispondere ai bisogni urgenti delle popolazioni rimaste in Ucraina". "Al di là dell'azione umanitaria di emergenza, la Francia farà appello in questo quadro ad un cessate il fuoco che deve precedere ogni dialogo per la pace", spiega l'Eliseo.(Frp)