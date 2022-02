Ucraina: Fifa sospende competizioni internazionali nel territorio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La federazione internazionale di calcio (Fifa) ha deciso di mettere al bando qualsiasi competizione internazionale nel territorio russo e le partite "in casa" delle squadre di calcio russe saranno giocate in territorio neutrale e senza spettatori. È quanto si legge in un comunicato pubblicato nel sito ufficiale della federazione, dove la Fifa ha specificato che, a seguito delle raccomandazioni del Comitato olimpico internazionale (Cio), le nuove misure saranno prese immediatamente. Queste includono che l'associazione calcistica che rappresenta la Russia dovrà partecipare a qualsiasi competizione con il nome "Football Union of Russia (Rfu)" e non con la denominazione ufficiale. Inoltre, viene specificato nella nota, nessuna bandiera o inno della Russia sarà usato nelle partite a cui partecipano squadre dell'Unione calcistica della Russia. "La violenza non è mai una soluzione e la Fifa esprime la sua più profonda solidarietà a tutte le persone colpite da ciò che sta accadendo in Ucraina. La Fifa chiede nuovamente l'urgente ripristino della pace e l'avvio immediato di un dialogo costruttivo", si legge nella nota. (Res)