Spagna: marinaio ucraino cerca di affondare yacht russo da 7 milioni di euro a Mallorca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un marinaio ucraino è stato arrestato ieri dalla Guardia Civil spagnola per aver cercato di affondare il mega-yacht Lady Anastasia da 7 milioni di euro del suo datore di lavoro russo ormeggiato al porto Adriano di Calvià (Mallorca). Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", il 47enne, capo operatore della barca, è entrato nella sala macchine per aprire diverse valvole e causare una perdita d'acqua che avrebbe portato all'affondamento dello yacht per vendicare l'attacco da parte della Russia al suo Paese, secondo quanto confessato al giudice. Prima di lasciare l'imbarcazione, ha raccontato quello che aveva fatto al resto dell'equipaggio che ha allertato le autorità ed è riuscito a impedire l'affondamento del mega-yacht, che ha subito solo danni alla sala macchine. Secondo la dichiarazione del marinaio, il proprietario della barca è l'uomo d'affari russo Aleksander Mijeev, che produce elicotteri militari e vende armi al governo russo. Armi che potrebbero essere utilizzate nell'occupazione dell'Ucraina. Il 47enne dopo l'udienza in tribunale è stato rilasciato con l'accusa di danneggiamento di proprietà privata. La Guardia civil sta cercando di chiarire chi possiede la nave, dato che è registrata a nome di una società. La Lady Anastasia è stata costruita nel 2001, ha una capacità di 10 persone in cinque cabine. (Spm)