Ucraina: Borrell, finanziamento da 500 milioni di euro per fornire armamenti

- Un finanziamento pari a 500 milioni di euro per garantire la fornitura di armamenti all'Ucraina: questo l’accordo raggiunto durante il Consigli esteri straordinario dell’Ue riunitosi oggi annunciato dall’Alto rappresentante, Josep Borrell. "Stiamo usando la nostra capacità di fornire armi letali per un valore di 450 milioni di euro e 50 milioni di euro per quelle non letali. Lo stiamo facendo per la prima volta", ha detto Borrell al termine della riunione. Secondo Borrell, i ministri della Difesa dell'Ue si incontreranno nei prossimi giorni e discuteranno su come consegnare armi all'esercito ucraino. “La Polonia diventerà un hub per la raccolta di armi per l'Ucraina”, ha spiegato l’Alto rappresentante, secondo cui la decisione sarà ufficializzata e pubblicata nelle prossime ore. (Beb)