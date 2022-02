Ucraina: Di Maio, avvio negoziato domani importanti, ma Putin non faccia provocazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio auspica che ai negoziati che prendono il via domani tra Russia e Ucraina possano portare ad un risultato. “I negoziati sono reali ma se (il presidente russo Vladimir) Putin dice che (il presidente ucraino Volodymyr) Zelensky si deve sedere ai tavoli da dimissionario queste sono provocazioni non negoziati”, ha spiegato Di Maio alla trasmissione “Che tempo che fa” su “Rai3”. “Domani chiederemo una tregua umanitaria e il cessate il fuoco per fare evacuare donne e bambini e tanti ucraini che sono in difficoltà” in sede Onu, ha rimarcato. Secondo Di Maio, “è giusto che si costruiscano tanti tavoli di pace che servono a cominciare la tregua umanitaria”. (Res)