Business news: El Salvador, gara internazionale per studio fattibilità opera ferroviaria

- Il ministero dei Lavori pubblici di El Salvador ha lanciato la gara internazionale per aggiudicare uno studio di fattibilità su una possibile rete ferroviaria nel Paese. La domanda di partecipazione potrà essere scaricata fino al 31 marzo, fa sapere il ministero precisando che le offerte saranno raccolte e verificate il 22 aprile. Il Paese centroamericano cerca di rimettere in funzione una sistema ferroviario di trasporto merci e persone inattivo da circa venti anni, grazie al Tren del pacifico, un progetto affidato nel 2021 allo studio dell'impresa sudcoreana Soosung. Attivo dal 1882, il servizio ferroviario in El Salvador si è progressivamente deteriorato, complici le guerre civili, fino a interrompere il servizio a inizio del 2000. (Res)