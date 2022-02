© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Kiev è completamente "circondata" dalle forze russe. Lo ha detto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, secondo cui al momento non è possibile procedere con l'evacuazione dei cittadini. "Non possiamo farlo, perché tutte le vie sono bloccate", ha detto Klitschko. "In questo momento siamo circondati", ha aggiunto il primo cittadino di Kiev. (Kiu)