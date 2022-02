Tlc: Tim, in solidarietà giga illimitati e minuti inclusi a clienti ucraini in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim per esprimere solidarietà alla popolazione ucraina colpita dal conflitto in corso ha messo a disposizione dei clienti di nazionalità ucraina in Italia una serie di agevolazioni per comunicare con famiglie e amici. A partire da domani - si legge in una nota - saranno disponibili giga illimitati e minuti inclusi per una settimana. Per aderire all’iniziativa basterà rispondere all’sms informativo dedicato, recarsi presso i negozi Tim, oppure chiamare il 119 o visitare l’area My Tim.(Com)