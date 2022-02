Ucraina: Bellanova, da Salvini inaccettabili distinguo con linea governo su invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo costruire riconoscibilità nel mondo dell’informazione anche grazie al monitoraggio della stampa internazionale" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- "Ho ascoltato Matteo Salvini ospite di Lucia Annunziata. L'elenco delle cose da rilevare sarebbe lunghissimo ma provo a citarne solo alcune: un tentativo maldestro e comunque tardivo di dipingere se stesso come un agnellino, cercando invano di far dimenticare il suo passato (sicuri che sia passato?) di amicizia con Putin e i suoi amici come se non fosse esistito; una ignobile strumentalizzazione del pensiero del Papa, citato puntualmente quasi ad ogni domanda per teorizzare il punto seguente; inaccettabili distinguo con la linea del governo, arrampicandosi sugli specchi per dare l'assenso all'aiuto alla resistenza Ucraina solo con armi non letali. Va bene tutto, ma un po' più di sobrietà da parte delle forze politiche al governo sarebbe necessaria". Lo scrive su Facebook Teresa Bellanova, presidente di Italia viva e viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. (Rin)