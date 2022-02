Ucraina: oligarca Medvedchuk sfuggito agli arresti domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato dell'opposizione Viktor Medvedchuk, sospettato di tradimento, è sfuggito agli arresti domiciliari. Lo ha annunciato il consigliere del ministro degli Interni Anton Gerashchenko su Facebook. "Il traditore dell'Ucraina Viktor Medvedchuk è sfuggito agli arresti domiciliari", ha scritto Gerashchenko. Medvedchuk, oligarca, leader Piattaforma di Opposizione - Per la Vita e notoriamente filorusso, è stato indicato da molti come il potenziale "successore" di Volodymyr Zelensky alla presidenza dell'Ucraina in caso di esito positivo dell'operazione militare russa in corso da quattro giorni nel Paese. (Kiu)