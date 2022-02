Ucraina: passaggio nel Mar Nero, Turchia si impegna ad attuare Convenzione di Montreux

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è intervenuta oggi sul conflitto in corso in Ucraina impegnandosi ad attuare “in modo trasparente” tutte le disposizioni della Convenzione di Montreux, che limiterebbe potenzialmente il transito delle navi da guerra russe nel Mar Nero. Si tratta di un accordo risalente al 1936 che conferisce alla Turchia il controllo degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. Secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montreux, in tempo di guerra se la Turchia è neutrale non è consentito il passaggio nel Mar Nero di navi da guerra di qualsiasi paese belligerante. Se la Turchia è parte di un conflitto può opporsi al passaggio di navi da guerra di qualunque Paese. “Non parliamo solo di qualche attacco aereo, la situazione in Ucraina è ufficialmente una guerra. Attueremo la Convenzione di Montreux”, ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu all’emittente televisiva “Cnn Turk”. (segue) (Tua)