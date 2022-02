Ucraina: passaggio nel Mar Nero, Turchia si impegna ad attuare Convenzione di Montreux (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del ministro turco arrivano dopo le affermazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ieri, in seguito ad un colloquio telefonico con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan, aveva ringraziato la Turchia per il divieto imposto al passaggio delle navi da guerra russe. "Ringrazio il presidente e il popolo turco per il loro forte sostegno. Il divieto di passaggio delle navi da guerra russe nel Mar Nero e il significativo sostegno militare e umanitario all'Ucraina sono estremamente importanti. Il popolo ucraino non lo dimenticherà mai!”, ha affermato il presidente ucraino. Poco dopo il portale web “Middle East Eye”, citando fonti governative turche, smentiva la versione di Zelensky affermando che non c'era stata alcuna promessa da parte di Erdogan e interpretando le parole di Zelensky come un modo per forzare la mano alla Turchia. (segue) (Tua)