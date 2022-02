Ucraina: passaggio nel Mar Nero, Turchia si impegna ad attuare Convenzione di Montreux (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato ad “Agenzia Nova” da Aylin Unver Noi, professoressa associata per l’università turca Halic, la richiesta dell’Ucraina di bloccare il transito delle navi da guerra russe attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli “in questo momento non sembra possibile da attuare, perché la Turchia non è in guerra”. La convenzione “dà alla Turchia il controllo degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. Ankara ha l’autorità per regolamentare il passaggio delle navi, ma ci sono delle restrizioni per le navi militari, ovvero devono notificare in anticipo il passaggio e hanno un periodo limitato di sosta nel Mar Nero”. “Nel caso in cui la Turchia fosse in guerra, avrebbe il diritto di chiudere lo stretto”, ha chiarito, sottolineando che al momento Ankara non è parte del conflitto armato scaturito con l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo la convenzione di Montreux la regolamentazione, il controllo e le responsabilità sono chiare: “Dal 1936 la Turchia rispetta queste regole in modo trasparente e non penso che ci sia la volontà o il diritto di infrangere queste regole”. “Non penso che la Turchia adotterà questa politica – ovvero chiudere il transito ai russi -. Se la Turchia dovesse essere in guerra con un Paese, la situazione sarebbe diversa, perché avrebbe il diritto di chiudere gli stretti”, ha spiegato l’esperta. (Tua)