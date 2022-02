Ucraina: ministero Interno, Iskander lanciato dalla Bielorussia colpisce aeroporto di Zhytomyr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un missile Iskander lanciato dalla Bielorussia ha colpito un aeroporto della città ucraina di Zhytomyr, situata nell'area occidentale dell'Ucraina. "I fascisti russi e bielorussi hanno preso di mira l'aeroporto di Zhytomyr", ha scritto Anton Gerashchenko, un consigliere del ministero dell'Interno, sul suo canale Telegram. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accettato di inviare una delegazione in Ucraina per trovare una soluzione diplomatica alla crisi in corso in Ucraina a causa dell'offensiva militare russa in corso da quattro giorni. Tuttavia, come unica precondizione Zelensky ha chiesto alla Bielorussia di interrompere la sua partecipazione alle attività militari russe. (Kiu)