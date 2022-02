Ucraina: autorità Slovenia, pronti ad accogliere fino a 200 mila rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia è pronta a dare accoglienza a 180-200 mila rifugiati dall'Ucraina. Lo ha detto oggi il ministro dell'Interno di Lubiana, Ales Hojs, secondo quanto riferisce l'emittente "N1". Il ministro ha partecipato oggi a Bruxelles a una seduta straordinaria del Consiglio dell'Unione europea per la giustizia e gli affari interni. "Oggi la presidenza francese ha convocato una riunione straordinaria dei ministri dell'Interno, dove ci siamo scambiati opinioni su quale prossimo passo possiamo fare in relazione alla crisi ucraina", ha spiegato Hojs. "Non c'è nessuno tra noi che non sottolinei esplicitamente che questa follia che si è concesso il presidente Putin ha superato ogni limite", ha proseguito il ministro, aggiungendo che la risposta dei Paesi Ue è "estremamente unita". La Slovenia ha già donato alcune attrezzature all'Ucraina, ha spiegato Hojs, principalmente attinenti alla protezione civile. (Seb)