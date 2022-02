Ucraina: Salvini, Lega lavora per la pace, piena fiducia in Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega “vuole la pace, lavora per la pace, prega per la pace. Che tristezza le polemiche politiche di qualcuno, pochi per fortuna, anche di fronte a guerra e morte”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. “Piena fiducia in Draghi e nel governo per fermare, con ogni intervento e aiuto necessario, l’aggressione russa, le bombe e il sangue. Ucraina e Russia parlano di dialogo e incontri diplomatici, questa è la via”, conclude. (Rin)