Ucraina: De Petris (Leu), d'accordo con Conte su Recovery fund per ricadute guerra

19 luglio 2021

- "Credo che la proposta del presidente Conte di lavorare subito, in Europa, alla costituzione di un Recovery fund di guerra per affrontare le ricadute della crisi energetica sulle famiglie e sulle imprese sia giusta e necessaria. Il governo dovrebbe muoversi subito in questa direzione con la stessa fermezza con cui, a suo tempo, il governo Conte II si attivò per ottenere la costituzione del Recovery fund che ha permesso, non solo all'Italia ma a tutti i Paesi europei, di fronteggiare gli effetti economici del Covid". Lo afferma la capogruppo di Liberi e uguali al Senato Loredana De Petris. "Le sanzioni - prosegue - sono assolutamente giuste di fronte a una brutale violazione della legalità internazionale come l'invasione dell'Ucraina. Però sappiamo che avranno un costo, per i cittadini e per le aziende. Quel costo si sommerà all'impatto non ancora del tutto superato della crisi Covid e a una crisi energetica che c'era già prima della guerra voluta da Putin ma che ora, inevitabilmente, si aggraverà. In questo quadro la Ue deve saper dimostrare la stessa solidarietà che ci ha salvato dagli effetti del Covid sull'economia. il governo deve mettere al primo posto un piano prolungato di sostegni e ristori per la popolazione maggiormente in difficoltà e per le aziende. Anche perché solo con la solidarietà riusciremo a restare compatti e a vincere la sfida contro la democrazia lanciata da Putin".(Rin)