Ucraina: colloquio Blinken-Dendias, ministro greco condanna invasione premeditata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato oggi con il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias. Il ministro, riferisce una nota del Dipartimento di stato, ha condannato l'invasione premeditata, non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia. Blinken ha ringraziato la Grecia per il suo fermo sostegno all'Ucraina e agli sforzi di Stati Uniti, Nato e Ue per chiamare la Russia a rispondere delle sue azioni. Dendias ha anche condannato gli attacchi della Russia contro obiettivi civili e Blinken ha espresso le sue condoglianze per i cittadini di etnia greca uccisi nell’assalto russo a Mariupol. (Nys)