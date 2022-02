Egitto: ministro Approvvigionamento, riserve di grano sufficienti fino alla fine dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di grano sono sufficienti a coprire il fabbisogno dell’Egitto fino alle fine del 2022. Lo ha dichiarato il ministro dell’Approvvigionamento egiziano Ali al Moselhy in occasione di un incontro con il presidente Abdel Fattah al Sisi, il primo ministro Mostafa Madbouly e il capo dell’Autorità di ingegneria militare, il generale Ihab El Far, con lo scopo di esaminare le riserve dei prodotti alimentari di base per il Paese in vista dei preparativi per il mese del Ramadan. Il ministro ha confermato che le riserve di grano, riso, zucchero, olio e carne sono sufficienti per almeno cinque mesi e ha rassicurato sulla facilità di approvvigionamento. In questa occasione, Al Sisi ha chiesto di aumentare le scorte strategiche dei principali prodotti alimentari e di seguire i loro prezzi di mercato. La guerra in corso in Ucraina mette a rischio gli approvvigionamenti di grano dell’Egitto, uno dei principali importatori e riesportatori del cereale al mondo. Al momento, in base ai dati del governo, l’Egitto avrebbe scorte di grano per 3/5 mesi, riuscendo in parte a resistere allo stop delle forniture, tuttavia restano i problemi di lungo periodo e l’impossibilità di aumentare le scorte a meno di non differenziare le proprie importazioni. (segue) (Cae)