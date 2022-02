Egitto: ministro Approvvigionamento, riserve di grano sufficienti fino alla fine dell’anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ad un rapporto dell'Agenzia centrale egiziana per la mobilitazione pubblica e la statistica le importazioni di grano dall'Egitto sono state di 2,4 miliardi di dollari durante i primi undici mesi del 2021, rispetto ai 2,9 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2020, con un calo del 16,2 per cento. La quantità in tonnellate delle importazioni di grano totali dell'Egitto ha raggiunto 6,1 milioni di tonnellate durante i primi 11 mesi del 2021, rispetto agli 11,8 milioni di tonnellate dello stesso periodo del 2020, con un calo del 48,4 per cento. La Russia è in cima alla lista dei primi dieci Paesi da cui l’Egitto acquista grano e nel periodo di riferimento le importazioni hanno raggiunto un valore di 1,2 miliardi di dollari, 4,2 milioni di tonnellate di grano, ovvero il 69,4 per cento delle importazioni totali. L'Ucraina è il secondo fornitore dell’Egitto. Nei primi undici mesi del 2021 da Kiev sono giunte 651.400 tonnellate di grano per un valore di 649,4 milioni di dollari il 10,7 per cento delle importazioni egiziane. Il terzo fornitore è il Canada con 517 mila tonnellate seguito da Romania con 387.000 tonnellate, Australia (190.000 tonnellate), Francia (63.000 tonnellate), Lituania (61.000 tonnellate), Maldive (20.000 tonnellate), Cina (3.000 tonnellate). (Cae)