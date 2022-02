Ucraina: da Grecia partiti primi aiuti militari e umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sta inviando munizioni, "fucili d'assalto di tipo Kalashnikov" e lanciamissili in Ucraina per sostenere Kiev nel conflitto contro Mosca. Lo riferisce in una dichiarazione il governo di Atene. "Rispondendo a una richiesta dell'Ucraina e in consultazione con i suoi alleati della Nato e i suoi partner dell'Ue e mostrando la sua solidarietà al popolo greco sofferente, la Grecia invierà, entro la giornata, equipaggiamento di difesa", spiega il governo di Atene. La decisione è stata presa dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis in una riunione a cui ha preso parte il ministro della Difesa Nikos Panagiotopoulos e il capo di Stato maggiore della Difesa nazionale ellenica Konstantinos Floros. Due aerei C-130 con equipaggiamento di difesa dalla base dell'Aeronautica militare di Elefsina e un Aegean Airlines con aiuti umanitari, inclusi farmaci e generi alimentari, hanno lasciato l'aeroporto internazionale di Atene, tutti diretti in Polonia. La missione è guidata dal viceministro della Difesa nazionale Nikos Hardalias. Altri due aerei che trasportano aiuti umanitari hanno appena lasciato l'aeroporto internazionale di Atene, anch'essi diretto in Polonia. Trasportano coperte e cibo. Ad Atene, centinaia di ucraini si sono radunati nel centro della città per protestare contro l'invasione per il secondo giorno consecutivo. (Gra)