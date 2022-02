Milano: Moratti, domani al Sacco inaugurazione del nuovo pronto soccorso infettivologo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani mattina parteciperò alla posa della prima pietra del nuovo pronto soccorso infettivologico dell'Ospedale Sacco. Si tratta di una struttura che, ancora una volta, esalterà la collaborazione virtuosa tra pubblico e privato". Lo scrive su facebook la vice presidente e assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. "Il nuovo pronto soccorso è infatti finanziato da Eni Spa, con il contributo dell’Asst Fatebenefratelli Sacco attraverso numerose donazioni ricevute. Sarà una struttura fondamentale specie alla luce di quanto abbiamo vissuto in questi due anni con la drammatica esperienza Covid - spiega Moratti - Ci sarà infatti un nuovo reparto dedicato alla gestione e all'accoglienza di pazienti infettivi e prevede il potenziamento dell’attuale Pronto soccorso con l'ampliamento degli spazi destinati alle visite infettivologiche dei pazienti. Questa nuova struttura sarà fondamentale nel caso dovessero ripresentarsi emergenze epidemiologiche come quella vissuta con il coronavirus. I nuovi spazi, dal punto di vista dell'organizzazione igienica, logistica e sanitaria saranno realizzati proprio tenendo di queste nuove esigenze. Al riguardo, va sottolineato che Il reparto sarà dotato di 13 posti letto per l’osservazione e l’isolamento e di sale visita ad alto bio-contenimento. I lavori dureranno 12 mesi". "Con il nuovo pronto soccorso infettivologico l'ospedale Sacco consoliderà il suo ruolo di eccellenza nella sanità e il suo essere punto di riferimento per le malattie infettive" conclude la vice presidente di Regione Lombardia. (Rem)