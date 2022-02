Ucraina: Oms, manca ossigeno negli ospedali, riserve potrebbero esaurirsi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ospedali dell'Ucraina, colpita dal conflitto con la Russia, scarseggiano gli approvvigionamenti di ossigeno a scopi medici a causa della crisi e le riserve bastano appena per le prossime 24 ore. Lo hanno reso noto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e il direttore regionale per l'Europa Hans Kluge. Secondo l'Oms, la salute deve rimanere un" pilastro prioritario della risposta umanitaria", con i sistemi sanitari e le strutture che devono rimanere "protetti, funzionali, sicuri e accessibili" a tutti coloro che necessitano di servizi medici essenziali e gli operatori sanitari protetti in modo che possano continuare a salvare vite umane. Ciò deve includere la fornitura sicura e affidabile di forniture mediche essenziali, comprese le forniture di ossigeno che sono cruciali per i pazienti con una serie di condizioni, compresi quelli affetti da Covid-19 (che ora sono 1.700 negli ospedali del Paese) e quelli con altre malattie critiche (dai neonati agli anziani) derivanti da complicazioni di gravidanza, parto, condizioni croniche, sepsi, lesioni e traumi. (Res)