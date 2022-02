© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega auspica una risoluzione sull’Ucraina "in cui possa riconoscersi convintamente tutto il Parlamento e non solo la maggioranza, fermo restando l’obiettivo di bloccare le violenze così come indicato dal Santo Padre che non parla di armi, ma di pace". Lo riferiscono fonti della Lega. (Rin)