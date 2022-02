Ucraina: Zelensky sente presidente Portogallo, grazie per armi ed equipaggiamenti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato con il presidente portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ringraziandolo per la chiusura dello spazio aereo ai voli russi e per il "sostegno per la decisione di disconnettere la Russia dal sistema Swift e concreta assistenza alla difesa". "Il Portogallo ha fornito armi, mezzi di protezione individuale e altro equipaggiamento all'Ucraina", scrive Zelensky, secondo cui "insieme siamo più forti". (Kui)