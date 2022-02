Ucraina: gli alleati della Nato rafforzano sostegno politico e militare a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati della Nato stanno rafforzando il loro sostegno politico e pratico all'Ucraina mentre continua a difendersi dall'invasione su vasta scala della Russia. Lo si apprende dall'Alleanza second cui migliaia di armi anticarro, centinaia di missili per la difesa aerea e migliaia di armi leggere e scorte di munizioni vengono inviate in Ucraina. Gli alleati stanno anche fornendo milioni di euro di assistenza finanziaria e aiuti umanitari, comprese forniture mediche per aiutare le forze ucraine. La Nato rende noto che Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Regno Unito e Stati Uniti hanno già inviato o stanno approvando consegne significative di equipaggiamento militare all'Ucraina. Kiev ha già ricevuto "armi critiche", inclusi missili Javelin e antiaerei dagli alleati della Nato, oltre a milioni di euro di assistenza finanziaria. Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Ungheria, Islanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti offrono aiuti umanitari o aprono le frontiere ai rifugiati ucraini, riferisce ancora l'Alleanza. (segue) (Beb)