Milano: Mascaretti (Fd'I), in metropolitana siano potenziati sistemi di filtraggio e ricambio aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono anni che porto avanti la battaglia per l'aria pulita in metropolitana". Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti consigliere di Fd'I e vice presidente del Consiglio comunale di Milano. "Nelle metropolitane milanesi sono state rilevate concentrazioni di pm10 fino a 10 volte superiori a quelle presenti nel traffico cittadino. I dati risalgono alle rilevazioni effettuate da Arpa per conto della procura della Repubblica. Ora pretendo che le nuove centraline vengano posizionate anche nelle stazioni delle linee delle metropolitane milanesi e che, all'esterno, siano posizionati pannelli elettronici che informino i passeggeri in tempo reale delle concentrazioni di pm10 nelle diverse stazioni - prosegue Mascaretti - La mia battaglia per l'aria pulita in metropolitana prevede che siano potenziati i sistemi di filtraggio e ricambio dell'aria in metropolitana fino ad arrivare a concentrazioni di polveri sottili adeguate alla presenza di bambini, donne in stato di gravidanza, anziani e persone con problemi respiratori". (Com)