Ucraina: Calenda a Salvini, no armi letali? Cosa inviamo, felpe?

23 luglio 2021

- "'No alle armi letali'. Cosa dobbiamo inviare secondo Salvini delle fionde? Dei fucili a coriandoli? Delle felpe?". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, ironizza sulle parole del leader della Lega, Matteo Salvini. "Già sono insopportabili i distinguo e le furbizie su Covid o politica economica. Ma sulla politica estera e di difesa in tempo di guerra sono inaccettabili. Se Salvini non riesce a staccarsi da Putin se ne vada all’opposizione. E si assuma per una volta le sue responsabilità", aggiunge Calenda. (Rin)