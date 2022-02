Ucraina: Matone (Lega), conferenza pace tra Russia e Ucraina a Roma? Condivido idea Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rilancio e faccio mia l'idea proposta in TV da Matteo Salvini per convocare a Roma una conferenza di pace tra Russia e Ucraina. Il tempo è finito. Ogni giorno guadagnato alla trattativa vuol dire migliaia di vite salvate. Il Campidoglio potrebbe essere il luogo giusto". Lo dichiara in una nota Simonetta Matone, capogruppo Lega al Comune di Roma. (com)